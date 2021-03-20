Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» волевую победу над «Рейнджерс» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» взял верх над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» волевую победу над «Рейнджерс» в НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного коллектива.

Артемий Панарин вывел гостей вперёд на 17-й минуте. В третьем периоде «Кэпиталз» ответил дублем Александра Овечкина на 54-й и 57-й минутах, причём в первом случае результативной передачей отметился Евгений Кузнецов. 

Для «Вашингтона» эта победа стала седьмой подряд.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» с Кириллом Капризовым проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ.

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