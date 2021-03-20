Журова отреагировала на критику Ласицкене в адрес Минспорта и ОКР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывания трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене относительно о слов президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина по поводу возвращения нейтрального статуса отечественным легкоатлетам.

«Альтернатива какая десяти атлетам? Ну давайте вообще никто не поедет. Не хотите давать возможность большему количеству наших атлетов выступать, будем бойкотировать. Скоро и до этого дойдём. Наверное, у Ласицкене претензии к тому, что Федерация слишком долго пытается решить эти вопросы, практически год, чтобы эту возможность предоставить для всех спортсменов в лёгкой атлетике. Но есть другой момент. Если вторая сторона непреклонна, то что мы можем сделать? У них есть какое-то спецзадание, они его выполняют. Тут что ни делай, всё будет плохо», — приводит слова Журовой Sport24.

Она отметила, что в данной ситуации ОКР вообще почти не задействован, он просто ведёт переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК), а если Министерство спорта будет вмешиваться везде, то все посчитают, что это воздействие на мнение общественности.

«Ласицкене же всегда всех критиковала. Допускаю, у неё есть на это основания, потому что она ситуацию внутри знает намного лучше, чем кто-либо. От Министерства спорта тут меньше всего можно требовать. Минспорт вообще только финансирует, но не формирует политику этих федераций. Этим занимаются сами федерации. Может быть, если бы Министерство больше воздействовало на ВФЛА, порядка было бы больше. Но это невозможно, есть то, что есть. Мы живём по другим принципам, не как за рубежом. Там больше доверия и общественным организациям, и Федерациям, там не нужна, наверное, рука государства. Но у нас, к сожалению, не всегда так. У нас даже сами люди в сложной ситуации просят государство вмешаться, чтобы потом была возможность валить на кого», — добавила Журова.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее сообщалось, что Ласицкене высказалась о словах Позднякова и Матыцина по поводу возвращения нейтрального статуса российским легкоатлетам.