Ласицкене отреагировала на слова Позднякова и Матыцина о допуске легкоатлетов 

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о словах президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина по поводу возвращения нейтрального статуса отечественным легкоатлетам.

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищённые. Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов? Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права всё ещё нарушаются», — написала Ласицкене в сториз своего Instagram.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что у организации нет права на ошибку после возвращения нейтрального статуса российским спортсменам.