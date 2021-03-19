Ласицкене отреагировала на слова Позднякова и Матыцина о допуске легкоатлетов 

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о словах президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина по поводу возвращения нейтрального статуса отечественным легкоатлетам.
Ласицкене отреагировала на слова Позднякова и Матыцина о допуске легкоатлетов 
  • Reuters

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищённые. Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов? Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права всё ещё нарушаются», — написала Ласицкене в сториз своего Instagram.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. C ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что у организации нет права на ошибку после возвращения нейтрального статуса российским спортсменам.

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