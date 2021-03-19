Мостовой — о ситуации с Головиным: другие футболисты из Франции в таком же положении

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал запрет «Монако» на участие полузащитника Александра Головина в матче национальной команды со Словенией.

«Немного странное решение, но тут нужно исходить из того, что другие футболисты из Франции в таком же положении. Он не один. Ничего не надо выдумывать, нужно просто подчиняться закону. Если бы это был единственный случай, тогда да. Если это относится ко всем игрокам в Лиге 1 — тогда да», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что отсутствие Головина будет потерей для российской сборной, так как он один из лучших игроков команды.

24 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Мальтой, 27 марта в Сочи примут Словению, а 30 марта в гостях встретятся со Словакией.

Ранее сообщалось, что «Монако» запретил Головину играть за сборную России в матче со Словенией.