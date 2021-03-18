Ибрагимович: хочу, чтобы меня вызывали в сборную Швеции не за былые заслуги

Форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович прокомментировал свой вызов в сборную Швеции на матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Я хочу, чтобы меня вызывали в команду не за былые заслуги, а за то, что я могу ей дать сейчас. Я не тот футболист, что был пять, 10, 15 или 20 лет назад. Сейчас у меня совсем другая физическая подготовка, совсем иная манера игры. Но я остаюсь на очень высоком уровне. Волноваться не стоит. Я в составе не потому, что меня зовут Златан, а фамилия моя — Ибрагимович. Я в нём благодаря тому, что могу привнести в эту команду, благодаря тому, чего добился», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба Шведской федерации футбола.

39-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции — 62 гола в 116 матчах. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде летом 2016 года, но в марте получил вызов на предстоящие 25 и 28 марта игры отбора на ЧМ-2021 с Грузией и Косовом, а также контрольную встречу с Эстонией.

Ранее Ларссон заявил, что не знает, уступит ли своё место в сборной Швеции Ибрагимовичу.