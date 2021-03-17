Ларссон: не знаю, уступлю ли своё место в сборной Швеции Ибрагимовичу

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон высказал мнение о невызове в сборную Швеции на мартовские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Конечно, я разочарован. Я участвовал в последних двух сборах национальной команды и думаю, что хорошо проявил себя в России. Но не я выбираю игроков для сборной. Я должен уважать решение главного тренера. Я оценил, что он позвонил и сообщил мне, что я не попал в состав. Это показывает, что меня уважают», — приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Он отметил, что не согласен с решением не вызывать его на ближайшие матчи.

«Не знаю, уступлю ли я своё место Златану Ибрагимовичу или кому-то ещё. Я так не думаю. Я должен продолжать забивать голы и отдавать передачи, чтобы доказать, что я достоин вызова в сборную», — добавил футболист» Спартака».

В активе 23-летнего Ларссона пять матчей и один гол за национальную сборную Швеции, которая 25 марта сыграет с Грузией, 28 марта — с Косовом в рамках отбора на ЧМ-2022, а 31 марта проведёт контрольную встречу с Эстонией.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович впервые с 2016 года получил вызов в сборную Швеции.