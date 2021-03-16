Ибрагимович впервые с 2016 года получил вызов в сборную Швеции

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович официально вернулся в сборную Швеции.

Как сообщает пресс-служба сборной Швеции, 39-летний нападающий был включён в состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 мяча и является лучшим бомбардиром команды за всю её историю.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 14 мячей в 14 матчах чемпионата Италии.

Сборная Швеции 25 марта сыграет с Грузией, а 28-го — с Косово.

Ранее сообщалось, что 39-летний Ибрагимович вернётся в сборную Швеции.