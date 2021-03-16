Ибрагимович впервые с 2016 года получил вызов в сборную Швеции
- Reuters
Как сообщает пресс-служба сборной Швеции, 39-летний нападающий был включён в состав национальной команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.
Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 мяча и является лучшим бомбардиром команды за всю её историю.
В нынешнем сезоне Ибрагимович забил 14 мячей в 14 матчах чемпионата Италии.
Сборная Швеции 25 марта сыграет с Грузией, а 28-го — с Косово.
Ранее сообщалось, что 39-летний Ибрагимович вернётся в сборную Швеции.