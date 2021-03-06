СМИ: 39-летний Ибрагимович вернётся в сборную Швеции

Шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернётся в состав национальной команды.

Об этом сообщает FotbollDirekt. По информации источника, 39-летний футболист примет участие в отборочных матчах чемпионата мира-2022. 25 марта сборная Швеции сыграет против команды Грузии, 28 марта встретится с Косово, а 31 марта сразится с Эстонией. Состав шведской команды будет официально объявлен 16 марта.

Ибрагимович провёл 116 матчей за сборную Швеции и забил 62 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В 2016-м году он объявил о завершении карьеры в сборной страны.

Ранее Ибрагимовича обвинили в гомофобии и дискриминации.