КДК РФС вынес вердикт по итогам инцидента после матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц озвучил решение комитета по инциденту после матча 17-го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-2) «Локомотив» — «Чертаново».

«КДК на основе всех показаний, а также представленных видеозаписей установил, что массовой драки по смыслу Дисциплинарного регламента РФС после матча между футболистами двух команд не было. Основной эпизод случился на выходе из подтрибунного помещения, где игрок «Чертанова» Салтыков повалил на землю игрока «Локомотива» Шнапцева и нанёс ему несколько ударов рукой. Салтыков, а также руководство «Чертанова» принесли извинения Максиму Шнапцеву, его родителям, а также ФК «Локомотив». КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбыть реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией. Также он был оштрафован на 15 тыс. рублей. За необеспечение безопасности после матча, которое привело к серьёзным последствиям, «Локомотив» был оштрафован на 50 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца страница ЮФЛ в Instagram.

13 марта защитника юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева избили после матча. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом.

Ранее в РФС прокомментировали инцидент с избиением футболиста в матче ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново».