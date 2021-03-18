Матч «Интера» в Серии А отменён из-за вспышки коронавируса в миланском клубе

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Ещё двое футболистов миланского «Интера» сдали тесты на коронавирус, давшие положительный результат, из-за чего был отменён матч команды с «Сассуоло» в рамках 28-го тура Серии А.
Матч «Интера» в Серии А отменён из-за вспышки коронавируса в миланском клубе
  • © Fabio Ferrari / Lapresse
  • globallookpress.com

«Футболисты Стефан де Врей и Матиас Весино сдали положительные тесты на коронавирус. Они оба уже находятся на домашнем карантине. По решению управления здравоохранения Милана до 21 марта наша команда тренироваться не сможет. Таким образом, матч с «Сассуоло», который должен был состояться 20 марта, был отменён. Футболисты, вызванные в сборные своих стран, полететь сейчас не смогут», — гласит сообщение клубной пресс-службы.

Помимо де Врея и Весино, ранее положительный тест на коронавирус сдали Самир Ханданович и Данило Д’Амброзио.

Ранее сообщалось, что «Интер» на 85-й минуте вырвал победу у «Торино» в матче Серии А.

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