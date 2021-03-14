«Интер» на 85-й минуте вырвал победу над «Торино» в матче Серии А

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Миланский «Интер» на выезде обыграл «Торино» в матче 27-го тура футбольной Серии А.
«Интер» на 85-й минуте вырвал победу над «Торино» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 62-й минуте «нерадзурри» вышли вперёд благодаря голу Ромелу Лукаку с пенальти. Хозяева сравняли через восемь минут — отличился Арнальдо Антонио Санабрия. Тем не менее «Интер» всё же вырвал победу на 85-й минуте — решающий мяч забил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, подопечные Антонию Конте выиграли уже восьмой матч Серии А кряду.

«Интер» набрал 65 очков укрепил своё лидерство в чемпионате Италии. 

Ранее сообщалось, что дубль Лоренцо Инсинье помог «Наполи» победить «Болонью» в Серии А.

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