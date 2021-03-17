«Питтсбург» проиграл «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы

Короткая ссылка
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк и Трент Фредерик.

В составе «Питтсбурга» — Брэндон Танев.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил травму в начале матче после жёсткого силового приёма со стороны защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить