«Питтсбург» проиграл «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы
Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:1.
В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк и Трент Фредерик.
В составе «Питтсбурга» — Брэндон Танев.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил травму в начале матче после жёсткого силового приёма со стороны защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.