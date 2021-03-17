«Питтсбург» проиграл «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк и Трент Фредерик.

В составе «Питтсбурга» — Брэндон Танев.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил травму в начале матче после жёсткого силового приёма со стороны защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.