WADA ещё не приняло решение по ливрее Haas в цветах флага России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло информацию о завершении расследования в отношении ливреи болида Haas на сезон-2021 «Формулы-1».

По словам представителя пресс-службы WADA, которые передаёт Formula1News.co.uk, расследование ещё продолжается, потому решение о легальности ливреи болидов американской команды ещё не принято.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. Так, российский пилот Haas Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.

Ранее появилась информация, что WADA не будет запрещать Haas использовать ливрею с цветами флага России.