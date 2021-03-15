Источник: WADA не будет запрещать Haas носить ливрею с цветами флага России

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении ливреи болида Haas на новый сезон «Формулы-1».
Источник: WADA не будет запрещать Haas носить ливрею с цветами флага России
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Об этом сообщает Formula1News.co.uk со ссылкой на источники. По информации издания, WADA не будет предпринимать каких-либо действий в отношении команды.

Организация заинтересовалось ливреей американской команды после того, как Haas окрасил болид в цвета российского флага. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Учитывая, что Россия отстранена от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в правомерности такой раскраски. Российский пилот команды Никита Мазепин из-за отстранения будет вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Учитывая решение WADA, Haas сможет использовать ливрею в новом сезоне. 

Ранее Мазепин опередил Шумахера в третий день предсезонных тестов «Формулы-1».

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