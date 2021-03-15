Источник: WADA не будет запрещать Haas носить ливрею с цветами флага России
- @HaasF1Team
Об этом сообщает Formula1News.co.uk со ссылкой на источники. По информации издания, WADA не будет предпринимать каких-либо действий в отношении команды.
Организация заинтересовалось ливреей американской команды после того, как Haas окрасил болид в цвета российского флага. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий». Учитывая, что Россия отстранена от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в правомерности такой раскраски. Российский пилот команды Никита Мазепин из-за отстранения будет вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.
Учитывая решение WADA, Haas сможет использовать ливрею в новом сезоне.
Ранее Мазепин опередил Шумахера в третий день предсезонных тестов «Формулы-1».