Мазепин опередил Шумахера в третий день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин занял 14-е место в итоговом протоколе заключительного, третьего дня официальных предсезонных тестовых заездов «Формулы-1».

В общей сложности 22-летнему россиянину удалось преодолеть 67 кругов по трассе «Сахир» в Бахрейне. В лучшей из попыток он показал результат 1 минута 31,513 секунды, что на 2,571 секунды медленнее ставшего быстрейшим по итогам дня нидерландца Макса Ферстаппена из Red Bull.

Напарник Мазепина по Haas немец Мик Шумахер преодолел 78 кругов и занял 15-е место в итоговом протоколе (+ 3,093).

Второе место по итогам дня занял японец Юки Цунода из Alpha Tauri (+ 0,093). Тройку лидеров замкнул испанец Карлос Сайнс из Ferrari (+ 0,651).

Действующий семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон — пятый, а его напарник финн Валттери Боттас — 16-й.

The @Aramco Pre-Season Test in Bahrain has officially come to an end 🇧🇭@Max33Verstappen was the fastest overall, with a lap time of 1:28.960 🚀#F1#F1Testing@redbullracingpic.twitter.com/wwcDMCYYoZ — Formula 1 (@F1) March 14, 2021

Первый гоночный уикенд сезона-2021 запланирован на 25—28 марта и также пройдёт на трассе «Сахир».

Ранее сообщалось, что Шумахер опередил Мазепина во второй день предсезонных тестов «Формулы-1».