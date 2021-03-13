Шумахер опередил Мазепина во второй день предсезонных тестов «Формулы-1»

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Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин занял 14-е место в итоговом протоколе второго дня официальных предсезонных тестовых заездов «Формулы-1».
Шумахер опередил Мазепина во второй день предсезонных тестов «Формулы-1»
  • © Dppi/Sebastian Rozendaal - China
  • globallookpress.com

В общей сложности 22-летнему россиянину удалось преодолеть 76 кругов по трассе «Сахир» в Бахрейне. В лучшей из попыток он показал результат 1 минута 33,101 секунды, что на 2,812 секунды медленнее ставшего быстрейшим по итогам дня финна Валттери Боттаса из Mercedes.

Напарник Мазепина по Haas немец Мик Шумахер сумел превзойти результат россиянина на 0,218 секунды и занял 12-е место в итоговом протоколе (+ 2,594).

Второе место по итогам дня занял француз Пьер Гасли из Alpha Tauri (+ 0,124). Тройку лидеров замкнул канадец Лэнс Стролл из Aston Martin (+ 0,171).

Действующий семикратный чемпион — британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон — стал 15-м.

Тестовые заезды в Бахрейне продолжатся 14 марта.

Первый гоночный уикенд сезона-2021 запланирован на 25—28 марта и также пройдёт на трассе «Сахир».

Ранее сообщалось, что Мазепин поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов «Формулы-1».

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