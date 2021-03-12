Мазепин поделился впечатлениями от первого дня предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин поделился впечатлениями от первого дня официальных предсезонных тестовых заездов «Формулы-1».

«Честно говоря, это был удивительный день. Мне очень повезло, что он прошёл гладко. Как мы могли убедиться в первый день, не всегда всё идёт так, как вы планируете, но было важно пройти все круги. Было также очень приятно испытать машину по-настоящему», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что условия в первый день тестов были сложными из-за большого количества песка и ветра.

«Я много бывал в Бахрейне и никогда не видел такого количества песка, это было сложно, но в этом виде спорта вы не можете выбирать. Все эти факторы сделали день интересным и очень хорошим в плане опыта. Я также был очень доволен физической стороной вещей», — добавил российский гонщик.

В общей сложности 22-летнему россиянину удалось преодолеть 69 кругов по трассе «Сахир» в Бахрейне. В лучшей из попыток он показал результат 1 минута 34,798 секунды, что позволило ему занять 15-е место в итоговом протоколе сессии.

Ранее сообщалось, что в Бахрейне завершился первый день предсезонных тестов «Формулы-1».