Мазепин стал 15-м в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

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Российский гонщик американской команды Haas Никита Мазепин занял 15-е место в итоговом протоколе первого дня официальных предсезонных тестовых заездов «Формулы-1».
Мазепин стал 15-м в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
  • globallookpress.com

В общей сложности 22-летнему россиянину удалось преодолеть 69 кругов по трассе «Сахир» в Бахрейне. В лучшей из попыток он показал результат 1 минута 34,798 секунды, что на 4,124 секунды медленнее ставшего быстрейшим по итогам дня нидерландца Макса Ферстаппена из Red Bull, записавшего в свой актив 138 кругов — наибольший показатель среди пилотов.

Напарник Мазепина по Haas немец Мик Шумахер преодолел всего 15 кругов и занял 16-е место в итоговом протоколе (+ 5,453).

Второе место по итогам дня занял британец Ландо Норрис из McLaren (+ 0,215). Тройку лидеров замкнул француз Эстебан Окон из Alpine.

Действующий семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон — десятый, а его напарник финн Валттери Боттас — 17-й.

Тестовые заезды в Бахрейне продолжатся 13 и 14 марта.

Первый гоночный уикенд сезона-2021 запланирован на 25—28 марта и также пройдёт на трассе «Сахир».

Ранее сообщалось, что WADA изучает ливрею болида Haas в цветах российского флага.

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