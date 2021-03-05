WADA изучает ливрею болида Haas в цветах российского флага
- @HaasF1Team
«WADA в курсе этого вопроса и изучает его с соответствующими властями», — приводит слова представителя агентства Formula1News.
В новом сезоне «Формулы-1» пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.
Для Никиты Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона должна пройти 28 марта в Бахрейне.
Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агенством (РУСАДА). Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.