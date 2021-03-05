WADA изучает ливрею болида Haas в цветах российского флага

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает новую ливрею болида «Формулы-1» американской команды Haas, которая выполнена в цветах российского флага.

«WADA в курсе этого вопроса и изучает его с соответствующими властями», — приводит слова представителя агентства Formula1News.

В новом сезоне «Формулы-1» пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и сын легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Для Никиты Мазепина предстоящий сезон станет дебютным в качестве основного пилота «Формулы-1». Первая гонка сезона должна пройти 28 марта в Бахрейне.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агенством (РУСАДА). Согласно этому решению, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что Мазепин будет выступать в «Формуле-1» под нейтральным флагом.