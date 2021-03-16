Малкин набрал 1100 очков в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин набрал 1100 очков в НХЛ
  • Reuters
  • © Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Малкин, а также Эван Родригес, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

В составе «Бостона» — Мэтт Грызлик.

Российский нападающий также отметился результативной передачей.

Таким образом, Малкин набрал 1100 очков в НХЛ (424 гола и 676 ассистов).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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