Малкин набрал 1100 очков в НХЛ
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Малкин, а также Эван Родригес, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.
В составе «Бостона» — Мэтт Грызлик.
Российский нападающий также отметился результативной передачей.
Таким образом, Малкин набрал 1100 очков в НХЛ (424 гола и 676 ассистов).
Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.