«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Евгений Малкин, а также Эван Родригес, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

В составе «Бостона» — Мэтт Грызлик.

Российский нападающий также отметился результативной передачей.

Таким образом, Малкин набрал 1100 очков в НХЛ (424 гола и 676 ассистов).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.