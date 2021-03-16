«Тампа» с Сергачёвым и Волковым уступила «Нэшвиллу» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 1:4.
В составе гостей отличились Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос.
Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Александр Волков не отметились результативным действиями. Их соотечественник Яков Тренин, выступающий за «Предаторз», также не набрал очков.
Ранее сообщалось, что передача Куликова не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Айлендерс».