«Тампа» с Сергачёвым и Волковым уступила «Нэшвиллу» в НХЛ

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Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» с Сергачёвым и Волковым уступила «Нэшвиллу» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 1:4.

В составе гостей отличились Ээли Толванен, Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Маттиас Экхольм. У «Лайтнинг» единственную шайбу забросил Стивен Стэмкос.

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Александр Волков не отметились результативным действиями. Их соотечественник Яков Тренин, выступающий за «Предаторз», также не набрал очков. 

Ранее сообщалось, что передача Куликова не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Айлендерс».

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