Передача Куликова не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз и Брок Нельсон. В составе «Нью-Джерси» — Янне Куокканен и Егор Шарангович.

Победный буллит на свой счёт записал Оливер Вальстрём.

Российский защитник «Дэвилз» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» в НХЛ.