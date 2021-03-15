В РФС назначили дату заседания КДК по инциденту в матче ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново»
- РИА Новости
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запросил документы у «Локомотива» по эпизоду, произошедшему после матча «Локомотив» — «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге — 2. Заседание КДК по инциденту, произошедшему в указанном мачте, состоится 18 марта в 13:00», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.
После окончания матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» был избит футболист железнодорожников Максим Шнапцев. Предположительно, виновниками инцидента являются несколько игроков команды соперника.
Ранее мать избитого футболиста молодёжки «Локомотива» рассказала о состоянии сына.