Николич считает, что «Локомотив» показал качественный футбол в матче с «Сочи»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич считает, что «Локомотив» показал качественный футбол в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

«Мы одержали победу в очень важном матче, в трудной игре. Было много моментов у обеих команд, показали качественный футбол. Мы хорошо стартовали после перерыва, четыре победы подряд», — приводит слова Николича РИА Новости.

Он также отметил «Сочи», подчеркнув, что ему очень нравится игра этой команды в текущем сезоне.

«Надо похвалить тренера Владимира Федотова за работу, против «Сочи» очень сложно играть», — добавил Николич.

«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Это позволило железнодорожникам набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Ольга Смородская призналась, что ей нравится игра «Локомотива» после зимней паузы.

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