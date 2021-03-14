Николич считает, что «Локомотив» показал качественный футбол в матче с «Сочи»
- РИА Новости
«Мы одержали победу в очень важном матче, в трудной игре. Было много моментов у обеих команд, показали качественный футбол. Мы хорошо стартовали после перерыва, четыре победы подряд», — приводит слова Николича РИА Новости.
Он также отметил «Сочи», подчеркнув, что ему очень нравится игра этой команды в текущем сезоне.
«Надо похвалить тренера Владимира Федотова за работу, против «Сочи» очень сложно играть», — добавил Николич.
«Локомотив» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Это позволило железнодорожникам набрать 37 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Ольга Смородская призналась, что ей нравится игра «Локомотива» после зимней паузы.