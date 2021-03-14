Смородская призналась, что ей нравится игра «Локомотива» после зимней паузы

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская отреагировала на победу команды над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«После зимней паузы мне «Локомотив» нравится. Играют в умный футбол, очень конкретно всё делают, но я бы скорости добавила. Отмечу, что видно руку тренера, хорошо поработал во время сборов. Начало после паузы у «Локомотива» хорошее, главное — удержать темп, удержать этот кураж, а дальше посмотрим. Будем надеяться на лучшее», — цитирует Смородскую Sport24.

Она также не рискнула делать прогноз по поводу будущего форварда железнодорожников Фёдора Смолова, который в минувшей игре отличился после выхода на замену.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что дубль Франсуа Камано принёс «Локомотиву» победу над «Сочи» в 22-м туре РПЛ.