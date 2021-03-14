Губерниев: российские биатлонистки просто выхолощены физически и морально

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал поддержать женскую сборную России по биатлону после неудачных выступлений команды на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

«Мне кажется, что надо уже отдыхать почти всем участницам сборной. Мы просто выхолощены физически и морально. Поэтому здесь отдых необходим. Но бороться безусловно нужно тем, кто выйдет на дистанцию в эстафетах. Я хочу поддержать девчонок. Да, сложно. Если мы не хотим потерять поколение, то нужно прекратить писать им гадости. Пишите мне по традиции», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что мужская команда производит более целостное впечатление.

«Да, это позорное выступление с одной стороны. Но сейчас уже на холодную голову хочу сказать, что это спорт. Здесь побед от поражений ты не должен отличать. Работать надо, давать возможность молодёжи, собирать команду, не выбирать любимчиков, а чтобы все вместе были. Это касается и мужчин, и женщин. Однозначно укреплять тренеров по стрельбе. Этот вопрос катастрофический. Нам нужны ещё специалисты. Молодые Волков и Максимов должны продолжать работу, но с ними дядьку-наставника», — добавил Губерниев.

В пасьюте на этапе в Нове-Место женская сборная России показала худшее выступление в своей истории в гонке Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус».