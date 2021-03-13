Биатлонистка Куклина: я не могу опустить руки, пока сезон не закончился

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Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонистка Куклина: я не могу опустить руки, пока сезон не закончился
  • РИА Новости

«Думаю, одной ночи не хватит, чтобы сделать выводы. Это нужно просто в конце сезона полностью анализировать весь подготовительный и соревновательный период. Пока есть возможность, я буду бороться. Это 100%. Я не могу опустить руки, пока сезон не закончился», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

По её словам, нельзя сказать, что женская команда сейчас показывает свой максимум возможностей.

«Это, наверное, какое-то дно, которое мы показываем. Вот и всё. Сейчас происходят какие-то качели. Утром просыпаюсь — и ни рукой, ни ногой… А на следующий день я вдруг чувствую, что готова бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не такой, какой должна быть», — добавила биатлонистка.

Куклина стала лучшей из россиянок, с тремя промахами заняв 37-е место и уступив победительнице 3 минуты 25,5 секунды.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки установили антирекорд в гонке КМ.

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