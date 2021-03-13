Васильев — о выступлении биатлонисток в пасьюте: мы ещё не достигли дна, потому что нет предела совершенству

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Мы ещё не достигли дна, потому что нет предела совершенству. Можно, например, всей командой не попасть в гонку преследования — вот это будет настоящее дно. Со старшим тренером Шашиловым есть все шансы достичь этого дна — оно недалеко. Нам есть куда стремиться. Конечно, я иронизирую, но всё очень грустно», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что с такими результатами лучше вообще не ехать на зимнюю Олимпиаду.

«Хоть оставим какую-то интригу, что могли, но по каким-то причинам не поехали», — добавил Васильев.

В пасьюте на этапе в Нове-Место женская сборная России показала худшее выступление в своей истории в гонке Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Тириль Экхофф досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус».