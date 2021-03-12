ЦСКА пожелал здоровья перенёсшему инфаркт экс-игроку команды Гонсалесу

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА пожелал здоровья бывшему полузащитнику команды Марку Гонсалесу, который недавно перенёс инфаркт.
ЦСКА пожелал здоровья перенёсшему инфаркт экс-игроку команды Гонсалесу
  • © РИА Новости / Алексей Беликов

«Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления», — говорится в Twitter-аккаунте ЦСКА.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. Полузащитник провёл за армейцев 69 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 13 результативных передач, став двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Гонсалес перенёс инфаркт миокарда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить