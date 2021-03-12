ЦСКА пожелал здоровья перенёсшему инфаркт экс-игроку команды Гонсалесу

Московский футбольный клуб ЦСКА пожелал здоровья бывшему полузащитнику команды Марку Гонсалесу, который недавно перенёс инфаркт.

«Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления», — говорится в Twitter-аккаунте ЦСКА.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. Полузащитник провёл за армейцев 69 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 13 результативных передач, став двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Гонсалес перенёс инфаркт миокарда.