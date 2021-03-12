Экс-футболист ЦСКА Гонсалес перенёс инфаркт миокарда

Бывший полузащитник московского ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт миокарда.

Об этом сообщает AS, ссылаясь на публикацию жены Марка Гонсалеса Мауро Риверы в Instagram.

«Любовь всей моей жизни, моя родственная душа, как же меня потрясла эта ситуация… Последние несколько ночей были ужасными. Дни, наполненные неопределенностью, это было действительно пугающе», — написала Ривера.

Жена полузащитника выразила надежду, что вместе с Гонсалесом им удастся выйти из любого неприятного положения.

«Я пишу это, потому что ты по-прежнему с нами — это заставляет ценить каждый момент нашей семейной жизни. Удивительно, как всё быстро может измениться. Я хочу, чтобы ты был со мной всегда, Марк», — гласит эмоциональная публикация жены Гонсалеса.

Марк Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. Полузащитник провёл за армейцев 69 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал результативных передач, став двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил жёлтую карточку футболисту ЦСКА Фернандесу.