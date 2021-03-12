«Спартак» остался не удовлетворён ответом РФС по решению КДК в отношении Жиго

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб не удовлетворён ответом службы коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) по поводу эпизода с жёлтой карточкой защитника красно-белых Самуэля Жиго в матче 21-го тура чемпионата с «Краснодаром».
«Спартак» остался не удовлетворён ответом РФС по решению КДК в отношении Жиго

«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворён ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение. Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены жёлтой карточки Фомина», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для Жиго четвёртым, из-за чего он вынужден пропустить игру с «Динамо» в рамках 22-го тура, которая состоится 13 марта. В то же время КДК РФС отменил жёлтую карточку хавбека «Динамо» Даниила Фомина, которую он получил во встрече с «Тамбовом». Это вызвало вопросы со стороны «Спартака», который обратился в РФС для прояснения ситуации.

Ранее в РФС отреагировали на заявление «Спартака» по жёлтой карточке Жиго. Позже комментарий по эпизоду дал член экспертно-судейской комиссии Николай Левников.

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