В ЭСК РФС объяснили решение не отменять жёлтую карточку Жиго

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников объяснил решение не отменять жёлтую карточку защитника «Спартака» Самуэля Жиго, которую он получил в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (6:1).

«Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жёлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причём в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника — это жёлтая карточка, причём во всех случаях», — цитирует Левникова «Чемпионат».

Он также отметил, что на ЧМ-1998 в подобных ситуациях арбитрам было рекомендовано удалять игрока. Сейчас же в данных ситуация судья обязан показать жёлтую карточку. Эксперт сравнил данный эпизод с нарушением хавбека «Динамо» Даниила Фомина в матче с «Тамбовом».

«Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника. У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что жёлтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина. Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было», — добавил Левников.

Для Жиго предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для него четвёртым, из-за чего он вынужден пропустить игру с «Динамо» в рамках 22-го тура, которая состоится 13 марта. В то же время КДК РФС отменил жёлтую карточку Фомина, которую он получил во встрече с «Тамбовом». Это вызвало вопросы со стороны «Спартака», который обратился в РФС для прояснения ситуации.

Ранее в РФС отреагировали на заявление «Спартака» по жёлтой карточке Жиго.