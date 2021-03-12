Медработник норвежской лыжной ассоциации опроверг слова Вяльбе о TUE

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Медицинский работник норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен прокомментировал слова слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о терапевтических исключениях (TUE) у норвежских спортсменов.
Медработник норвежской лыжной ассоциации опроверг слова Вяльбе о TUE
  • globallookpress.com

«Высказывание, сделанное Вяльбе относительно терапевтических исключений в национальной команде Норвегии, не соответствует действительности», — цитирует Андерсена Dagbladet.

Он отметил, что необходимость подать заявление на TUE может возникнуть только при обстоятельствах, когда требуется неотложное вмешательство. Кроме того, Андерсен подчеркнул, что это должно происходить по окончании лечения. Тем не менее, по его словам, подобные ситуации возникают крайне редко и за последние четыре года было лишь несколько подобных случаев.

Ранее спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на слова Вяльбе и тренера сборной России Юрия Бородавко о терапевтических исключениях.

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