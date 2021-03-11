Мележиков объяснил увольнение Пилипчука из «Спартака-2»

Управляющий директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков прокомментировал отставку с поста главного тренера второй команды красно-белых Романа Пилипчука.

«Чем не устроил Пилипчук? Мы общались сегодня с Пилипчуком, я его сегодня видел. Мы расстались хорошо, не имеем друг к другу претензий. На сегодняшний день результаты неудовлетворительные. Возможно ли возвращение Пилипчука в будущем? Зависит от него», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Пилипчук возглавлял «Спартак-2» с 10 января 2020 года. Об его уходе было объявлено 10 февраля 2021 года. После 29 туров команда занимает 15-е место в Футбольной национальной лиге, набрав 37 очков.

Ранее Пилипчук признался, что отставка из «Спартака-2» стала для него неожиданной.