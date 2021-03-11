Пилипчук признался, что отставка из «Спартака-2» стала для него неожиданной

Бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал своё увольнение.

«Ещё вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, на данный момент всё в процессе. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть позже всё станет ясно, будем искать варианты решения проблем», — цитирует Пилипчука Sport24.

Пилипчук возглавлял «Спартак-2» с 10 января 2020 года. Об его уходе было объявлено 10 февраля 2021 года. После 29 туров команда занимает 15-е место в Футбольной национальной лиге, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что Евгений Бушманов стал новым тренером «Спартака-2».