Пилипчук признался, что отставка из «Спартака-2» стала для него неожиданной
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«Ещё вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, на данный момент всё в процессе. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть позже всё станет ясно, будем искать варианты решения проблем», — цитирует Пилипчука Sport24.
Пилипчук возглавлял «Спартак-2» с 10 января 2020 года. Об его уходе было объявлено 10 февраля 2021 года. После 29 туров команда занимает 15-е место в Футбольной национальной лиге, набрав 37 очков.
Ранее сообщалось, что Евгений Бушманов стал новым тренером «Спартака-2».