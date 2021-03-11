Бушманов стал новым тренером «Спартака-2»

Российский специалист Евгений Бушманов возглавил «Спартак-2».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 49-летний тренер сменил на данном посту Романа Пилипчука, который покинул команду 10 марта. Завтра Бушманов проведёт первую тренировку с командой на клубной базе в Тарасовке.

Бушманов уже руководил «Спартаком-2» с мая 2013-го по январь 2017 года.

В настоящее время команда занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.

Ранее в «Спартаке» заявили, что ведут поиски нового главного тренера на замену Тедеско.