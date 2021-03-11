Бушманов стал новым тренером «Спартака-2»

Короткая ссылка
Российский специалист Евгений Бушманов возглавил «Спартак-2».
Бушманов стал новым тренером «Спартака-2»
  • © spartak.com

Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 49-летний тренер сменил на данном посту Романа Пилипчука, который покинул команду 10 марта. Завтра Бушманов проведёт первую тренировку с командой на клубной базе в Тарасовке.

Бушманов уже руководил «Спартаком-2» с мая 2013-го по январь 2017 года.

В настоящее время команда занимает 15-е место в Олимп-ФНЛ, имея в активе 35 очков в 29 матчах.

Ранее в «Спартаке» заявили, что ведут поиски нового главного тренера на замену Тедеско.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить