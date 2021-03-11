Широков назвал фаворита в дерби «Динамо» — «Спартак»

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».
Широков назвал фаворита в дерби «Динамо» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Думаю, что в этом матче мы вряд ли увидим такой же искромётный футбол, как во встрече «Спартака» с «Краснодаром». Фаворита здесь нет. Шансы примерно одинаковые. «Динамо» и «Спартак» недавно играли между собой, и игра, в принципе, был равной», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, является ли большой потеря защитника Самуэля Жиго для «Спартака».

«Не думаю. У «Спартака» есть ещё защитники. Илья Кутепов вполне может подменить Самуэля Жиго и сыграть стабильно. Плюс «Спартак» может немного видоизменить свою тактику. Не вижу в этом ничего такого», — добавил он.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдёт 13 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

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