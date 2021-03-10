Бутырская высказалась о возможном возвращении Загитовой в фигурное катание

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская поделилась мнением о возможном возвращении фигуристки Алины Загитовой в профессиональный спорт.

Бутырская отметила, что ей всегда нравилась Загитова, и назвала 18-летнюю спортсменку украшением любого турнира. Она также предположила, что пока Загитова не возвращается, так как не владеет сложными прыжковыми элементами.

«Сейчас она посмотрит, как девочки выступят на чемпионате мира, и будет решать. Если она хочет что-то выигрывать, то нужно совершенствоваться. Этот человек может сделать всё. Всё зависит от её желания и целей. Ей не так много лет, я бы хотела ещё на неё посмотреть», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Загитова, которая является олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата мира и первенства Европы, приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. 10 февраля она заявила о желании возобновить выступления на соревнованиях.

Ранее Елена Радионова выразила мнение, что Загитовой под силу вернуться на прежний уровень.