Радионова считает, что Загитовой под силу вернуться на прежний уровень

Бронзовая призёрка чемпионата мира — 2015 Елена Радионова прокомментировала заявление олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что у неё есть желание возобновить спортивную карьеру.

«Конечно, выйти на прежний уровень для Алины возможно. Главное — это желание. Вопрос в том, насколько она готова и хочет этого. Всё зависит только от неё. Сможет ли она быть конкурентоспособной с Трусовой, Щербаковой или Валиевой? Естественно, что фигурное катание ушло вперёд. Нужны четверные, для выполнения которых Алина должна приложить немало усилий. Давно не видела Алину и не знаю, в какой форме она сейчас находится. Но, насколько я знаю, по практике учат тот четверной прыжок, который является любимым тройным, который легче получается, чувствуется лучше», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».

Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры в декабре 2019 года.

Ранее Загитова рассказала о сложностях работы телеведущей.