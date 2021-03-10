Радионова считает, что Загитовой под силу вернуться на прежний уровень
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«Конечно, выйти на прежний уровень для Алины возможно. Главное — это желание. Вопрос в том, насколько она готова и хочет этого. Всё зависит только от неё. Сможет ли она быть конкурентоспособной с Трусовой, Щербаковой или Валиевой? Естественно, что фигурное катание ушло вперёд. Нужны четверные, для выполнения которых Алина должна приложить немало усилий. Давно не видела Алину и не знаю, в какой форме она сейчас находится. Но, насколько я знаю, по практике учат тот четверной прыжок, который является любимым тройным, который легче получается, чувствуется лучше», — цитирует Радионову «Спорт-Экспресс».
Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры в декабре 2019 года.
Ранее Загитова рассказала о сложностях работы телеведущей.