Загитова рассказала о сложностях работы телеведущей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, каково ей было задавать провокационные вопросы участникам телевизионного шоу «Ледниковый период».

«Ледниковый период» помог мне раскрыться по-новому, и я это ощутила. Там я начала общаться со звездами шоу-бизнеса, которые за словом в карман не лезут. А я же такой человек, который боится кого-то обидеть, но мне надо было задавать достаточно провокационные вопросы. От меня это требовали, и хочешь не хочешь, а работу выполнять нужно», — цитирует Загитову РБК.

Российская фигуристка приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года.

Ранее Жулин рассказал, что считает нереальным возвращение Загитовой в спорт.