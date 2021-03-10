Пирло прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Напомним, что первая игра между двумя командами завершилась со счётом 2:1. Таким образом, по итогам двух матчей туринский клуб вылетел из Лиги чемпионов.

После игры главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал вылет туринского клуба из Лиги чемпионов.

«Это игра и такое случается. Я предпочёл бы остаться в Лиге чемпионов. Однако теперь, когда мы оказались в такой ситуации, мы можем поработать над различными аспектами тренировок, на которые у нас пока не было времени в этом сезоне, и попытаться улучшить их», — приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.