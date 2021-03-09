Боец UFC сравнил свои поединки с Махачевым и Царукяном

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Бразильский боец смешанного стиля Дави Рамос вспомнил о своих поединках с россиянами Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
Боец UFC сравнил свои поединки с Махачевым и Царукяном
  • РИА Новости

«Оба поединка получилось практически идентичными. Если вы посмотрите эти бои, мои соперники дрались со мной практически одинаково. Они убегали, потому что боялись джиу-джитсу. Не хотели сближаться. Таких ребят трудно перебороть», — цитирует Рамоса «Советский спорт».

Он также признался, что у него не получилось в достаточной мере показать свои навыки борьбы в схватке с Махачевым, так как у него возникли проблемы при подготовке.

«Наверное, вы обратили внимание на мою работу ногами. Мне пришлось изменить план из-за травмы ноги. Во время боя стало только хуже после того, как я его ударил. Вот почему я старался сражаться в стойке и, к сожалению, проиграл бой», — добавил Рамос.

Рамос провёл поединок с Махачевым в сентябре 2019 года, а с Царукяном — в июле 2020-го. Обоим бойцам бразилец уступил единогласным решением судей.

Ранее Рамос выразил мнение, что Махачев может стать чемпионом UFC.

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