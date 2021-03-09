Бразильский боец Рамос считает, что Махачев может стать чемпионом UFC

Короткая ссылка
Бразильский боец смешанного стиля Дави Рамос поделился мнением о шансах россиянина Ислама Махачева стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Бразильский боец Рамос считает, что Махачев может стать чемпионом UFC
  • © Jeff Bottari / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Я не знаю, на каком месте он находится сейчас. В лёгком весе выступают лучшие, но у него будет возможность скоро бороться за титул. Он способен стать чемпионом. Особенно учитывая, что Хабиб ушёл на пенсию и вопрос о чемпионстве открыт. Думаю, все парни из топ-8 имеют сопоставимые шансы на успех», — цитирует Рамоса «Советский спорт».

При этом он подчеркнул, что не готов назвать следующего чемпиона дивизиона после Нурмагомедова.

7 марта на турнире UFC 259 Махачев досрочно победил американца Дрю Добера. Для россиянина эта победа стала 19-й в MMA при одном поражении.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы провести бой с Тони Фергюсоном в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить