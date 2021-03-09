Бразильский боец Рамос считает, что Махачев может стать чемпионом UFC

Бразильский боец смешанного стиля Дави Рамос поделился мнением о шансах россиянина Ислама Махачева стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Я не знаю, на каком месте он находится сейчас. В лёгком весе выступают лучшие, но у него будет возможность скоро бороться за титул. Он способен стать чемпионом. Особенно учитывая, что Хабиб ушёл на пенсию и вопрос о чемпионстве открыт. Думаю, все парни из топ-8 имеют сопоставимые шансы на успех», — цитирует Рамоса «Советский спорт».

При этом он подчеркнул, что не готов назвать следующего чемпиона дивизиона после Нурмагомедова.

7 марта на турнире UFC 259 Махачев досрочно победил американца Дрю Добера. Для россиянина эта победа стала 19-й в MMA при одном поражении.

Ранее Махачев заявил, что хотел бы провести бой с Тони Фергюсоном в июле.