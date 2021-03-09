Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своём состоянии после выписки из больницы.

«Моё состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что его порадовал последний матч «Спартака», в котором красно-белые разгромили «Краснодар» со счётом 6:1. По его словам, такая игра команды могла поспособствовать улучшению его состояния.

«Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам. Уверен, что «Спартак» во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — добавил Романцев.

«Спартак» под руководством Романцева выигрывал чемпионат и Кубок СССР: восемь раз становился чемпионом России, а также трижды побеждал в Кубке России. Кроме того, с Романцевым красно-белые выходили в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее сообщалось, что Романцев выписан из больницы после операции.