Романцев рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своём состоянии после выписки из больницы.
Романцев рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
  • РИА Новости

«Моё состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что его порадовал последний матч «Спартака», в котором красно-белые разгромили «Краснодар» со счётом 6:1. По его словам, такая игра команды могла поспособствовать улучшению его состояния.

«Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам. Уверен, что «Спартак» во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — добавил Романцев.

«Спартак» под руководством Романцева выигрывал чемпионат и Кубок СССР: восемь раз становился чемпионом России, а также трижды побеждал в Кубке России. Кроме того, с Романцевым красно-белые выходили в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее сообщалось, что Романцев выписан из больницы после операции.

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