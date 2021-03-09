Романцев выписан из больницы после операции

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что бывший главный тренер команды Олег Романцев был выписан из больницы после операции на сердце.
Романцев выписан из больницы после операции
  • РИА Новости

«Романцева действительно выписали из больницы. Самочувствие у него хорошее», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

«Спартак» под руководством Романцева выигрывал чемпионат и Кубок СССР: восемь раз становился чемпионом России, а также трижды побеждал в Кубке России. Кроме того, с Романцевым красно-белые выходили в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее сообщалось, что Романцев был переведён в обычную палату.

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