Романцев выписан из больницы после операции

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что бывший главный тренер команды Олег Романцев был выписан из больницы после операции на сердце.

«Романцева действительно выписали из больницы. Самочувствие у него хорошее», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

«Спартак» под руководством Романцева выигрывал чемпионат и Кубок СССР: восемь раз становился чемпионом России, а также трижды побеждал в Кубке России. Кроме того, с Романцевым красно-белые выходили в полуфиналы Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Ранее сообщалось, что Романцев был переведён в обычную палату.