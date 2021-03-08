Олимпийская чемпионка в марафоне: Большунова провоцируют постоянно, вспомните эстафету

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказала мнение, что соперники постоянно провоцируют лидера сборной России Александра Большунова во время гонок.

«Сашу провоцируют постоянно, и я наблюдала за этим на протяжении всего чемпионата. Вспомните эстафету. Когда Клебо шёл первым, он намеренно отводил палки назад себе за спину, чтобы Большунов не имел возможности идти за ним нога в ногу. Как только Саша сбился с темпа, норвежец улетел от него. Это конкретное задирание. Сашу провоцировали, но он всё стерпел, потому что является железным человеком», — заявила Чепалова RT.

Ранее она высказала мнение, что брать золотую медаль в марафоне на ЧМ должен был Клебо или Большунов, но не Иверсен.