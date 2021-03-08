Чепалова: брать золотую медаль должен был Клебо или Большунов, но не Иверсен

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказала мнение о перераспределении наград по итогам марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо за контакт с россиянином Александром Большуновым.

«На мой взгляд, Клебо не должен был появляться на крайней правой лыжне. Йоханнесу следовало перейти на другую. И он прекрасно об этом знал, видел, что идёт позади Большунова. Я, как бывший спортсмен, прекрасно понимаю, в каком состоянии сейчас находятся как Саша, так и норвежец. Брать золотую медаль должен был кто-то из них, но не Эмиль Иверсен», — заявила Чепалова RT.

Как отметила спортсменка, она даже рада, что справедливость наконец восторжествовала.

«Все мы помним конфликт с Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда Большунова наказали по полной программе. И если бы сейчас санкций в отношении Клебо не последовало, это было бы неправильно. Присутствует и чувство горечи. Лыжников могли просто оставить на своих местах. Всё-таки скорее речь идёт о трагической случайности. На повторе видно, как норвежец немного пошатнулся и сбил руку россиянина, после чего тот поставил палку себе между ног и сломал её. Но, повторюсь, поскольку Большунов первым заходил в створ, Клебо следовало перейти на другую лыжню. Зачем он пошёл туда же? Выходит, он решил повести себя как Мяки», — добавила лыжница.

Ранее она заявила, что Большунова расстроила ситуация с Клебо в марафоне на ЧМ.