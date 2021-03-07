Бородавко — о контакте Большунова и Клебо: жюри не увидело умысла, всё оставило как есть

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение жюри относительно контакта между Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в марафоне на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Жюри не увидело умысла. Был контакт. Всё оставили как есть. Мне непонятно, в правилах нет ничего про умысел. Был контакт, спортсмен не смог завершить гонку. Обслуживают интересы норвежской команды, двойные стандарты. Это надо заканчивать. Мы не требуем, чтобы с нами поаккуратнее обращались, но правила должны быть одинаковыми для всех. А одного казнят, а другого — нет. То, что случилось на финише, не поддаётся никакой критике», — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Большунов, вырвавшийся в лидеры на заключительных километрах, в борьбе за победу с Клебо сломал правую палку после незначительного контакта, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

Ранее Большунов заявил, что не пойдёт на награждение после инцидента в марафоне.