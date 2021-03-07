Большунов заявил, что не пойдёт на награждение после инцидента в марафоне

Россиянин Александр Большунов высказался о произошедшем на финише марафона на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Все видели, как это было. Пускай что хотят, то и делают. Если против нас идут, то сразу дисквалифицировать могут меня, но никого другого. У меня нет слов. Не знаю, что мне говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Было нечестно сегодня», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов, вырвавшийся в лидеры на заключительных километрах, в борьбе за победу с Клебо сломал правую палку после незначительного контакта, что в итоге отбросило россиянина на третье место.

Ранее появилось видео контакта Большунова и Клебо на финише марафона.