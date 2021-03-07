Биатлонистка Павлова довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место

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Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонистка Павлова довольна своим выступлением в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Радует то, что справилась со стрельбой в такую сложную погоду. Чтобы чисто сработать на рубеже, я крутила поправки в разные стороны — вправо, влево — и возвращала. Ветер менялся. Один выстрел не доработала. Так прошла бы чисто. По трассе могу сказать, что мне ещё достаточно тяжело. Как будто не хватает мощности, какой-то скорости. Может, ещё не отпустило. А так довольна, что получилось много отыграть позиций», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Она отметила, что старт пасьюта был очень активным.

«Не было такого, чтобы люди вкатывались. Просто начали на все деньги лупасить. Думаешь: «Господи! Что происходит?» Приходишь на рубеж — а там такая суета. Ты просто останавливаешься и стоишь, ждёшь, какой тебе коврик достанется. Это было очень смешно. И главное, чтобы не промахнуться. Мне пару раз сказали, какое у меня место. И всё. Вышла с Ульяной. Понимаю, что где-то рядом. Постаралась доработать. Но немного не получилось. Прилипла лыжами на последнем подъёме. Вышла в середину, начали сильно липнуть лыжи, а моя группа пошла немного левее, где был немножко ледочек. Я просто подлипла, а группа ушла. Не смогла достать уже», — добавила биатлонистка.

Павлова завершила пасьют на 23-м месте, допустив один промах и уступив победительнице 2 минуты 31,1 секунды.

Ранее Кайшева объяснила свои промахи на последнем рубеже в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место.

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